Xhaferi për ndodhitë në BDI: Secili duhet të shikojë në pasqyrë dhe të kujtohet se ku e ka vendin

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi në intervistën për MIA-n për gjendjen në partinë e tij amë BDI dhe akuzat për korrupsion, si dhe ndaj tij personalisht nga disa anëtarë të partisë së tij, thotë se secili duhet “të shikojë në pasqyrë dhe të kujtohet se ku e ka vendin”. Nëse dikush ka problem duhet të jetë korrekt dhe ta thotë, thotë ai, “sepse nuk ka kolektivë të korruptuar”.

“Secili nga ne duhet të shihet në pasqyrë dhe të kujtohet se ku e ka vendin për të ditur se çfarë më pas. Unë personalisht për veten mund të them se jam i qetë rreth kësaj. Në fakt, institucioni përkatës ka zbatuar një program të duhur vjetor në të cilin jam përfshirë në të gjitha procedurat, që do të thotë se jam njoftuar se jam pjesë e Programit për verifikimin e asaj që kam paraqitur në listën anketuese, ka përfunduar ajo procedurë. Pra, të gjithë duhet të shikojnë veten para pasqyrës dhe kjo pastaj përbën mozaikun. Dhe kushdo që ka probleme në vete duhet të jetë korrekt dhe të paktën t’i thuhet liderit dhe të gjejë një mënyrë për t’u çliruar nga ai perceptim dhe subjekt, sepse nuk ka subjekte të korruptuara, tani kolektive”, thotë Xhaferi.

Në pyetjen nëse BDI-ja mundet me një veting të “intern”, t’i zgjidh punët në parti thotë se këtu është problemi në kuptim të asaj që definohet. Ai rikujton se lideri i partisë, Ali Ahmeti që në kongres ka thënë se ata si parti janë të hapura për institucionet.

“Vetë kreu i partisë tha ‘nuk janë të gjithë lule për t’u marrë erë” dhe prandaj ka institucione dhe kaq… ose kjo të rregullohet me një ligj për veting. Por kur kanë menduar për këtë, atë që di unë nga bisedat brenda koalicionit janë udhëhequr nga përvoja e vetingut të përgjithshëm si[ e filloi procesin Shqipëria, kështu që nga përvoja nuk doli shumë mirë që të vendoset, kështu që krijohen boshllëqe në veprim, por duhet gjetur mënyrë se si do të zbatohet”, thotë Xhaferi.

Lidhur me sulmet ndaj tij personalisht, ai konsideron se mendon se duhet të jepet qëndrim për atë që është thënë, por se ka qenë për të befasi që disa bashkëpartiakë u larguan nga partia me aktivitet për organizimin e një lëvizje, ndërsa tani kthehen prapa. Dhe tani çfarë, pyet ai, do të jenë “djem të mirë”.

“Ndërsa po vazhdonte e gjithë kjo situatë me deklarata paralele nuk kam qenë dhe nuk doja të bëhem pjesë e saj. Po, është e vërtetë, unë në takimet me qytetarët për sa i përket përpjekjes për të mbeten gjërat brenda subjektit dhe deklaratat e të prekurve nga kjo ishin se është çështje që ta debatojmë brenda, të kemi liri që e kemi pasur gjithmonë, por kur gjërat dolën jashtë partisë, natyrisht si strukturë kur takonim qytetarët, duhej të dërgonim porosi se duhet të gjithë të mbetemi në shtëpi dhe se shtëpia nuk është në shitje. Nëse ju kujtohen deklaratat e para. Kështu përgjigja për këtë u kthye në kundërpërgjigje mbi baza personale me kualifikime. Fillimisht se kam punuar në llogari të Arben Taravarit si kandidat që nuk ka asnjë të vërtetë absolute, asnjë “a” të kësaj, sepse aktivitetet me të cilat kam punuar në atë proces dinë të kundërtën e asaj që pretendohet dhe tani duhet të dërgoja një porosi nëse kanë dalë tashmë jashtë subjektit me aktivitet për organizim të një organizate paralele si lëvizje është e çuditshme – dhe ja tani nuk vlen, po kthehemi prapa, tani do të jemi çfarë “djem të mirë”?, thotë Xhaferi.

Qëndrimi i tij është se zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen në terminin e rregullt, ndërsa përllogaritjet nëse BDI do të humb vota në kurriz të lëvizjes së re të Izet Mexhitit i cili bashkoi forcat me Besën dhe Alternativën, thotë se duhet të bëhen në parti.

MARKETING