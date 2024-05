Xhaferi: Nëse do të shkojë në opozitë varet prej rezultatet e bisedimeve për qeverinë e re

Kryeministri teknik Talat Xhaferi gjatë konferencës për media u pyet nëse është i gatshëm të shkojë në opozitë duke parë deklaratat e liderit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, se nuk do të bisedojë për koalicion me BDI-në.

“Jam kryeministër dhe mendojë për mandatin që duhet ta mbarojë. Këto janë çështje të organeve të partisë, dhe në këtë kontekst të përfundojnë bisedimet, tjetra është çështja e rezultatit të negociatave për përbërjen e një qeverie të re”, tha Xhaferi.

Talat Xhaferi, tha se e rëndësishme për vendin është se kishte zgjedhje fer të lira dhe demokratike.

Vendi, tha Xhaferi do të duhet ta ruaj kursi euroatlantik.

