Xhaferi në shkollën e tij në Forinë: Kemi udhëhequr institucionet më të larta shtetërore, do të punoj për të arsyetuar besimin tuaj

Kryeministri teknik Talat Xhaferi, sot në shkollën në të cilën ka mësuar në Forinë të Gostivarit, tha se edhe në pozitën e tij të re do të punojë me përgjegjësi për të arsyetuar besimin që i është dhënë.

Në lidhje me festën e 7 Marsit, Ditës së Shkollës së Parë Shqipe, Xhaferi tha se “duhet të kontribuojmë që gjeneratat e ardhshme të kenë arsim më të mirë”.

“Deshi fati që në politikë të na jepet mundësia e përfaqësimit që e kemi dëshiruar me dekada. Mbështetja juaj kulminoi me besimin e detyrave më të rëndësishme në vend duke drejtuar institucionet më të larta. Shtatë vite si kryetar i Kuvendit me përgjegjësi të plota për të arsyetuar besimin tuaj dhe se në mesin tonë kemi bijë dhe bija që i dalin zot çdo detyre dhe besimit”, tha mes tjerash Xhaferi.

Ai gjithashtu tregoi se një skulpturë e rilindasve që e ka marrë nga ish-ushtarët e tij e ka mbajtur në zyrën e tij në Kuvend, ndërsa sot ia ka dorëzuar drejtoreshës së shkollës nga e cila ka dalë ai./Telegrafi/

