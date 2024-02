Xhaferi ka dorëzuar në Kuvend propozimin për shkarkimin e ministrave Mexhiti dhe Aliu

Kryeministri teknik Talat Xhaferi i dorëzoi shkresë kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jovan Mitreski, në të cilën, në pajtim me nenin 94, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i propozon Kuvendit në seancën e parë vijuese t’i shkarkojë: Fatmir Mexhitin nga pozita e ministrit të Shëndetësisë dhe Azir Aliun nga pozita e ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës, njoftuan nga shërbimi për informim i Qeverisë.

Edhe kryeministri Xhaferi i ka dërguar letër kryetarit të Kuvendit, Mitreski, në përputhje me nenin e lartpërmendur të Kushtetutës, që Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut të zgjedhë: Ilir Demirin, për ministër që do ta drejtojë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Naim Bajrami, si ministër i cili do të drejtojë Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratës”, thuhet në njoftim.

