Xhaferi – Ageler: Zgjedhjet e ardhshme janë kyçe për të ardhmen e vendit dhe do të paraqesin konfirmim për kahen e lëvizjes së saj të mëtejshme

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi sot realizoi takim me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vend, Anxhela Prajs Ageler.

Siç bën të ditur Pres shërbimi i qeverisë, kryeministri Xhaferi e theksoi përkushtimin e Qeverisë ndaj partneritetit strategjik të Maqedonisë së Veriut me SHBA-në dhe theksoi se edhe në funksionin e ri do të vazhdojë të jetë promotor i fuqishëm i atij bashkëpunimi.

Në takim, kryeministri dhe ambasadorja diskutuan për nevojën e sigurimit të vazhdimësisë dhe efikasitetit në punën e Qeverisë dhe institucioneve shtetërore dhe përpjekjet e përgjithshme për përgatitjen dhe realizimin e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike.

Kryeministri Xhaferi, siç thuhet në kumtesë, ka theksuar se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare janë vendimtare për të ardhmen e vendit dhe do të jenë një konfirmim i kahut të lëvizjes së tij të mëtejshme. Në këtë drejtim, të dy bashkëbiseduesit ranë dakord se procesi i negociatave për anëtarësim në BE do të mundësojë edhe transformim pozitiv të kapaciteteve demokratike në shtet, përforcim të proceseve reformuese në sferën e sundimit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit.

Nga ana tjetër, ambasadorja Ageler ia uroi kryeministrit Xhaferi zgjedhjen e tij, duke e theksuar rëndësinë e rolit të tij në zhvillimin demokratik të vendit si kryetar i parë shqiptar i Kuvendit dhe kryetar i parë shqiptar i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut në historinë e vendit.

“Ageler theksoi se zgjedhja e kryeministrit Xhaferi dërgon një mesazh të fuqishëm, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut se diversiteti dhe respektimi i trashëgimisë së pasur kulturore e bëjnë vendin edhe më të fuqishëm”, thuhet në komunikatë.

Ambasadorja e theksoi mbështetjen e fuqishme të SHBA-ve në rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian dhe shprehu gatishmëri për bashkëpunim të mëtejshëm të ngushtë me Qeverinë në këtë rrugë.

Kryeministri Xhaferi, nga ana tjetër ka potencuar përcaktimin e Qeverisë për vazhdimin aktiv të proceseve dhe reformave në lidhje me integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, me qëllim të hapjes së mundësive të reja për prosperitet më të madh ekonomik dhe zhvillim demokratik. Ndër të tjera, ai e njoftoi ambasadoren edhe për vendimin e Qeverisë të tërheqë Propozim-ligjin për masat restriktive për të cilin bëhen konsultime shtesë dhe gjithëpërfshirëse, pas së cilave parashikohet shqyrtimi i serishëm i të njëjtit në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë.

Kryeministri Xhaferi shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-ve për stabilitetin dhe prosperitetin e Maqedonisë së Veriut dhe theksoi se kontributi ynë për sigurinë kolektive si vend anëtar i NATO-s do të vazhdojë, thuhet mes tjerash në kumtesën e Pres shërbimit të qeverisë.

