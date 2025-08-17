Xavi Simons vetëm tek Chelsea – kapiteni i merkatos zgjedh drejtimin e ardhshëm

Në mes të zhurmës së merkatos verore, duket se sulmuesi i RB Leipzig, Xavi Simons, ka një preferencë të qartë për të ardhmen e tij.

Sipas gazetarit të njohur të merkatos, Fabrizio Romano, holandezi “nuk ka marrë në konsideratë asnjë klub përpos Chelseat”.

Romano thekson se të gjitha palët po presin largimin zyrtar të Nkunkut nga Chelsea, para se të fillojnë bisedimet për Simonsin.
Ky qëndrim i vendosur tregon se Simons është i orientuar drejt një kalimi në Londër – dhe gjithçka varet nga lëvizjet që do të bëjë klubi në ditët në vijim.

