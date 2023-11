Xavi përballet me një detyrë të madhe gjatë pesë javëve të ardhshme

Barcelona ishte e frustruar natyrshëm me humbjen e tyre ndaj Real Madridit të shtunën, por kishte një pranim të përgjithshëm se kishte edhe gjëra pozitive që duheshin marrë. Megjithatë, Xavi Hernandez do të duhet t’i kthejë ato pozitive në rezultate gjatë muajit të ardhshëm, pasi ata përballen me një sërë ndeshjesh.

Blaugranët kanë për detyrë të përpiqen të arrijnë terren ndaj liderëve Girona dhe Real Madrid, me një hendek prej katër pikësh aktualisht. Megjithatë, Xavit do t’i duhet ta menaxhojë këtë gjatë një gare në nëntor dhe fillim të dhjetorit, në atë që do të jetë një provë serioze e menaxhimit të tij.

Një udhëtim drejt Real Sociedadit në formë vjen të shtunën mbrëma, ndërsa Blaugranët vizitojnë një nga vendet më të vështira për të shkuar. Barca më pas udhëton në Hamburg për t’u përballur me Shakhtar Donetsk, përpara se të presin Alavesin.

Një pushim ndërkombëtar më pas i ndërpret gjërat, ku Xavi do të jetë i etur për të shmangur lëndimet e lojtarëve.

Kur të kthehen, Barcelona do të udhëtoj në Rayo Vallecano, ku nuk ka fituar prej katër ndeshjesh, duke humbur përballjen e fundit.

Porto më pas viziton Blaugranët, kur ata do të shpresojnë të mbyllin kualifikimin nga grupi i tyre në Ligën e Kampionëve dhe potencialisht vendin e parë, përpara se Atletico Madrid dhe Girona, dy nga tre skuadrat mbi ta, të vizitojnë Montjuic dy njëra pas tjetrës.

Një gjë pozitive për Barcelonën duhet të shpresojmë të jenë lëndimet. Jules Kounde, Robert Lewandowski, Raphinha dhe Pedri shpresojnë të jenë plotësisht në formë deri në fundjavë, ndërsa Frenkie de Jong mendohet të jetë gjithashtu afër një rikthimi.

Kjo duhet të paktën të lejojë Xavin të bëjë rotacion dhe të sjellë forcë nga bankina, pasi i mungonte aftësia për ta bërë këtë javët e fundit.

MARKETING