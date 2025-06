Xavi merr një ofertë tejet tunduese për t’u rikthyer sërish në stol

Gjatë 12 muajve të fundit, emri i tij është përmendur në lidhje me disa klube në Evropë dhe Azi, si Manchester United, Juventus dhe Ajax. Por aventura e tij e ardhshme mund të jetë në një pjesë të botës me të cilën ai është i njohur.

Detyra e parë e tij si trajner ishte me klubin Al-Sadd, dhe një rikthim në Lindjen e Mesme mund të jetë opsion në tryezë.

Sipas The Athletic, ai është një nga kandidatët që po konsiderohen nga skuadra arabe, Al Ahli.

Al Ahli aktualisht ka Matthias Jaissle si trajner, por ai është lidhur me një kalim te Leipzig.

Nëse ky vend pune lirohet, Xavi do të jetë një kandidat i mirë për ta zëvendësuar, megjithëse do të konkurrojë me trajnerin e mëparshëm të Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou.

Nëse Xavi zgjedh të transferohet te Al Ahli, ai do të ribashkohet me Franck Kessien, të cilin e ka pasur nën menaxhim gjatë kohës së tij te Barcelona.

Megjithatë, është më e pakta e mundshme që ky kalim të ndodhë, pasi pritet që spanjolli të preferojë të vazhdojë karrierën e tij si trajner në Evropë.

Për këtë, ai është i gatshëm të presë mundësinë e duhur, dhe kjo është arsyeja pse ekziston mundësia që ai të vonojë rikthimin e tij deri në fillim të vitit 2026.