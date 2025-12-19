Xavi lidhet me një emërim si trajner i gjigantit të Ligës Premier
Tabela e shahut në elitën e futbollit anglez ka filluar të lëvizë me një shpejtësi të papritur këtë javë. Largimi i mundshëm i Pep Guardiolës nga Manchester City ka ndezur kambanat e alarmit në planifikimin sportiv evropian. Xavi Hernandez tani del si figura qendrore që do të marrë përsipër stolin e Chelseat.
Menaxhmenti sportiv i klubit londinez, kampionët aktualë të Kupës së Botës për Klube 2025, po e ndjekin nga afër se si trajneri i tyre aktual, Enzo Maresca, ka gjithnjë e më shumë gjasa të zhvendoset për të marrë drejtimin e Manchester City.
Profili i italianit i pëlqen drejtuesve të Cityt për shkak të së kaluarës së tij si bashkëpunëtor i ngushtë i Pep Guardiolës dhe stilit të tij të lojës së bazuar në posedim të topit.
“Blutë” nuk janë në një krizë përfundimtare, por rezultatet e fundit në Ligën Premier kanë ngritur disa shqetësime. Duke qenë skuadra angleze me performancën më të dobët në Ligën e Kampionëve aktualisht, bordi duhet të kërkojë zgjidhje të menjëhershme.
Ndërsa Maresca ka nxitur talentë të rinj, tundimi për të drejtuar kampionët e botës është një faktor i jashtëm i pakontrollueshëm. Këtu emri i Xavi Hernandez bëhet vendimtar për të mbështetur projektin aktual sportiv.
Trajneri katalanas ka qenë i lirë që nga mesi i vitit 2024, pasi koha e tij te FC Barcelona mbaroi. Filozofia e tij e lojës, e bazuar në posedim dhe futboll sulmues, përputhet në mënyrë të përkryer me kërkesat e pronarit të klubit.
Interesi i Cityt për Marescan nuk është rastësi, pasi ata kërkojnë një tranzicion të qetë që ruan identitetin konceptual të ekipit. Enzo i kupton funksionet e brendshme të Etihad dhe zotëron metodologjinë që ka çuar në suksesin e Cityt.
Përballë këtij vendi të lirë të mundshëm, klubi nga ‘Stamford Bridge’ e ka përfshirë Xavin në një listë të shkurtër kandidatësh. Krahas trajnerit nga Terrassa janë edhe emra të tjerë si Andoni Iraola dhe Marco Silva, por prestigji i spanjollit është i pakrahasueshëm.