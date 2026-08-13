Xavi Hernandez emërohet trajner i Holandës me një kontratë katërvjeçare
Ish-trajneri i Barcelonës, Xavi Hernández, është emëruar trajneri i ri i Holandës . Spanjolli 46-vjeçar ka rënë dakord për një kontratë për ta udhëhequr ekipin deri në Kupën e Botës 2030.
Ai zëvendëson Ronald Koeman, i cili dha dorëheqjen pas humbjes së Holandës në 1/16 e finales nga Maroku në Kupën e Botës këtë verë, shkruan The Guardian.
Ish-mesfushori i Barcelonës, Xavi, fitoi Kupën e Botës si lojtar me Spanjën në vitin 2010 dhe gjithashtu ngriti Kampionatin Evropian në vitet 2008 dhe 2012. Ai e udhëhoqi Barçën drejt titullit të La Ligës në vitin 2023, pasi e filloi karrierën e tij si trajner me klubin katarian Al Sadd, transmeton Sinjali.
“E konsideroj një nder të jashtëzakonshëm të bëhem trajner i ekipit kombëtar holandez”, tha ai në një deklaratë të lëshuar nga Shoqata Holandeze e Futbollit (KNVB).
“Si dikush që është stërvitur në akademinë e FC Barcelona-s, me ndikime të forta nga Johan Cruyff dhe Rinus Michels, ndër të tjerë, ndiej një lidhje të veçantë me futbollin holandez. Mund të thuhet se jam paksa bir i futbollit holandez”.
Emërimi i Xavit shënon rikthimin e tij të parë në menaxhim që kur u largua nga Barcelona në vitin 2024. Ai mori drejtimin e klubit katalanas në nëntor 2021, duke pasuar gjithashtu Koeman, pasi bëri 767 paraqitje për klubin.
“Holanda ka një kulturë të pasur futbolli dhe një vizion të qartë që më tërheq gjithashtu jashtëzakonisht: futboll sulmues, i bazuar në posedim, me kreativitet, pasion dhe bindje”, tha ai. “Sigurisht, qëllimi më i rëndësishëm është dhe gjithmonë do të jetë fitorja, por unë preferoj ta bëj këtë në një mënyrë që pasqyron ato karakteristika dhe që njerëzit të mund ta shijojnë. Potenciali për këtë është aty, si dhe një themel i fortë për të ndërtuar”.
Ish-trajneri i Liverpoolit, Arne Slot, hoqi dorë nga bisedimet për zëvendësimin e Koeman pasi tha se dëshiron të qëndrojë në futbollin e klubeve. Lidhja e tij me rolin nuk shkoi përtej një qasjeje fillestare.
“Në këtë fazë të karrierës sime, preferoj ta shoh veten në fushën e stërvitjes me lojtarët e mi çdo ditë, diçka që thjesht nuk është e mundur në të njëjtën mënyrë me një ekip kombëtar”, tha Slot për Voetbal International. “Dhe [kjo është] arsyeja pse zgjodha të mos vazhdoja bisedimet dhe të mos filloja negociatat se si mund të dukej një kontratë e mundshme”.
“Kam respekt të madh për ekipin kombëtar dhe për KNVB-në [Shoqatën Holandeze të Futbollit] dhe mund të jem vetëm pozitiv për mënyrën profesionale me të cilën u zhvilluan bisedimet atë javë. Për momentin, besoj se futbolli i klubeve ka ende shumë për të më ofruar”.