Xavi: El Clasico është një ndeshje e rëndësishme për të rritur moralin, qëllimi ynë është të fitojmë

Barcelona pati vështirësi në mesjavë dhe e gjen veten duke u përballur me eliminimin nga Liga e Kampionëve. Ka pak kohë që ata të rikuperohen pasi të dielën përballen me Real Madridin në Santiago Bernabeu, por Xavi ka besim se skuadra e tij do paraqitet mirë dhe do të fitojë në El Clasico.

Barcelona shkon në El Clasico si liderë i ligës, por me lojtarë si Memphis Depay, Ronald Araujo, Andreas Christensen dhe Hector Bellerin të lënduar, kështu që shumë prej tyre e shohin Real Madridin si favorit për ndeshjen.

Duke folur në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes, menaxheri i Barcelonës, Xavi Hernandez u pyet nëse mendonte se ndeshja e Interit do të ndikonte në aspektin moral.

“Sinqerisht, është e paparashikueshme. Mendoj se është ndeshja ku dinamika të prek më pak, sepse je shumë i fokusuar në El Clasico. Vitin e kaluar treguam po aq. Arritëm në El Clasico në një moment të keq dhe shkoi mirë”, ka thënë fillimisht Xavi në konferencë për shtyp.

“Ne do të shohim se si do të shkojë nesër. Do të përpiqemi të konkurrojmë dhe të marrim tre pikët. Por sinqerisht, është e paparashikueshme”.

“El Clasico është një lojë me 3 pikë. Është gjithashtu një ndeshje e rëndësishme për të rritur moralin. Qëllimi ynë është të fitojmë El Clasicon dhe të luajmë ashtu siç besojmë. Presion dhe sulm me intensitet”.

Pyetja tjetër që iu bë ishte nëse ai mendonte se fitorja e tyre 4-0 ndaj Los Blancos mund të shërbente si pikë referimi për lojtarët këtë raund. Xavi ishte i prirur të theksonte se për sa i përket koncepteve, mund t’i ndihmonte ata.

“Mund të përdoret si pikë referimi për të qenë të guximshëm, për të pasur topin në pjesën kundërshtare… ata ndihen rehat në një bllok të ulët dhe në një bllok të mesëm për të dalë në kundërsulme, por ne gjithashtu duhet të jemi në bllok dhe të sulmojmë në mënyrën e duhur”.

“Është ajo që na pëlqen. Duhet të kemi personalitet. Ne hyjmë në të në një moment të mirë në ligë, jemi në krye të tabelës dhe duhet të përfitojmë nga kjo”.

Xavi dukej gjithashtu i prirur të theksonte se kjo ishte një mundësi për lojtarët e tij dhe jo një detyrë e frikshme. Ai shpjegoi se këto ndeshje ishin ato që duheshin pritur si lojtar.

Katalanasi ishte sigurisht i prirur për të dërguar një mesazh optimizmi për skuadrën e tij. Nëse ata e blejnë atë gjendje shpirtërore pas një disfate të dëmshme, do të dëshmohet në El Clasico. /