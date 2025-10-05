Xabi Alonso komenton lëndimin e Kylian Mbappes
Kylian Mbappe ka pësuar një lëndim në ndeshjen e mbrëmshme të Real Madridit ndaj Villarealit.
Ylli francez pasi shënoi golin e tretë për skuadrën madrilene, pësoi një shtrembërim të lehtë të kyçit të këmbës dhe u detyrua të largohet para kohe nga fusha, duke u zavëndësuar në minutën e 83-të.
Nkk dihet ende se sa do të jetë jashtë fushave Mbappe, por kjo do të mësohet pas ekzaminimeve mjekësore.
Lëndimin e 26-vjeçarit e ka konfirmuar edhe trajneri i Real Madridit, Kylian Mbappe, duke vënë në dyshim pjesëmarrjen në ndeshjet e muajit tetor me kombëtaren e Francës.
“Nuk mund të them që Mbappé nuk do të largohet me Francën. Tani për tani ai ka disa shqetësime. Ata do të duhet ta vlerësojnë këtë me ekipin kombëtar.