Xabi Alonso ka një pakt me Bayer Leverkusenin – spanjolli mund të largohet për katër klube

Tani, sipas Diario AS, shefi i Bayer Leverkusenit, Fernando Carro, ka konfirmuar se Alonso ka një pakt me klubin, që e lejon atë të largohet për katër klube që ka luajtur në të kaluarën: Real Soceidad, Liverpool, Bayern Munich dhe Real Madrid.

Tani, sipas Diario AS, shefi i Bayer Leverkusenit, Fernando Carro, ka konfirmuar se Alonso ka një pakt me klubin, që e lejon atë të largohet për katër klube që ka luajtur në të kaluarën: Real Soceidad, Liverpool, Bayern Munich dhe Real Madrid.

Në rast se Alonso vendos të largohet, atëherë Real Madridi do të duhet të paguajë 12 milionë euro për shërbimet e tij.

Jo shumë kohë më parë drejtori sportiv i Leverkusenit, Simon Rolfes, kishte thënë se Alonso do të vazhdonte të mbetej pjesë e klubit edhe për sezonin e ardhshëm.

Një nga pyetjet më të mëdha është koha kur do të ndodhë kjo. Real Madridi do ta mbyll sezonin në La Liga më 24 ose 25 maj dhe pastaj do të kenë tri javë e gjysmë për t’u përgatitur për Kupën e Botës për Klube.

Do të ketë gjithashtu një afat kalimtar gjatë asaj periudhe, në të cilën shumë lojtarë mund të largohen.

Nuk është ende e qartë nëse Alonso do të jetë i gatshëm të marrë drejtimin e klubit para kësaj gare apo nëse Ancelotti do të qëndrojë ose do të vijë një trajner i përkohshëm.