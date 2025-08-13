Xabi Alonso e ka gjetur ‘Vitinhan e ri’ dhe kjo mund t’i kursejë miliona Real Madridit
Për një periudhë të gjatë, Real Madridi dominoi futbollin evropian me Toni Kroos dhe Luka Modric si shtyllat kryesore të mesfushës.
Dyshja legjendare u nda verën e kaluar kur Kroos u tërhoq nga futbolli, ndërsa Modric u transferua te Milani në fillim të këtij viti, duke mbyllur një epokë 13-vjeçare të mbushur me trofe në kryeqytetin spanjoll.
Megjithëse Real Madridi ka në dispozicion talente si Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga dhe Federico Valverde, asnjëri prej tyre nuk ka ende aurën dhe ndikimin e dyshes ikonike.
Këtë verë, Los Blancos kanë qenë aktivë në merkato, duke nënshkruar me Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Facundo Mastantuono dhe Trent Alexander-Arnold. Megjithatë, largimi i Modric ka lënë një boshllëk të dukshëm në mesfushë.
Synimi: Vitinha
Mesfushori i PSG-së, Vitinha, është përfolur si një objektiv i mundshëm për Real Madridin, pas një sezoni të shkëlqyer në kryeqytetin francez.
Në formacionin 4-3-3 të Luis Enrique-s, ai shkëlqeu krah bashkëkombësit Joao Neves dhe spanjollit Fabian Ruiz, duke qenë një nga lojtarët më vendimtarë të ekipit në rrugëtimin drejt titullit në Francë dhe suksesit në Evropë.
Portugezi 25-vjeçar ka kontratë me PSG-në deri në vitin 2029, dhe sipas raportimeve të majit nga One Football, një transferim do të kërkonte mbi 120 milionë euro.
Alternativa: Talenti i akademisë Thiago Pitarch
Megjithatë, disa brenda klubit sugjerojnë që Real Madridi të shohë drejt shtëpisë, te produkti i akademisë Thiago Pitarch, lojtari i ri që po krahasohet me Vitinhan për stilin e lojës.
Pitarch, 18 vjeç, me origjinë marokene dhe spanjolle, ka shkëlqyer në ndeshjet parasezonale dhe ka impresionuar trajnerin Xabi Alonso që prej përfshirjes së tij në stërvitjet e ekipit të parë.
Ai pritet të jetë pjesë e skuadrës së këtij sezoni dhe shpreson të debutojë në javën e parë të La Liga-s, kur Real Madridi do të përballet me Osasunën në Santiago Bernabeu.