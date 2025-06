Xabi Alonso do ta fillojë rrugëtimin te Real Madridi në mënyrë të pazakontë

Epoka e Xabi Alonsos te Real Madridi do të fillojë të hënën e ardhshme, më 9 qershor, ndërsa skuadra do të fillojë stërvitjen për Kupën e Botës për Klube.

MARKETING

Megjithatë, Alonso do të përballet me një sfidë të rëndësishme, me vetëm pesë lojtarë në dispozicion për seancën fillestare stërvitore: Lucas Vazquez, Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos dhe Rodrygo Goes.

Disa lojtarë të Real Madridit janë aktualisht të angazhuar me kombëtaren, përfshirë yje si Mbappé, Bellingham dhe Vini Jr.

Ndërkohë, nëntë lojtarë janë jashtë për shkak të lëndimeve, megjithëse disa pritet të shërohen dhe t’i bashkohen ekipit gjatë garës.

Lojtarët e lënduar që do të udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara për të vazhduar rikuperimin e tyre përfshijnë Valverde, Courtois, Rudiger, Carvajal dhe Militao.

Megjithatë, disa lojtarë, si Camavinga, Alaba, Mendy dhe Endrick, nuk pritet të luajnë gjatë Kupës së Botës për Klube.

Real Madridi do të debutojë në këtë turne më 18 qershor kundër Al Hilal në Miami.

Alonso mund të mbështetet te lojtarët nga skuadra rezervë për të plotësuar boshllëqet në skuadër.

MARKETING