Xabi Alonso ‘arrin’ marrëveshje me gjigantin anglez, zyrtarizimi çështje ditësh
Lojtarët e Chelseat besojnë se Xabi Alonso është kandidati ideal për t’u emëruar trajneri i ardhshëm i ekipit.
Bisedimet me përfaqësuesit e spanjollit po shkojnë mirë dhe brenda dhomës së zhveshjes po rritet bindja se ish-trajneri i Real Madridit dhe Bayer Leverkusenit është njeriu i duhur për ta rikthyer skuadrën në binarë.
Megjithatë, ende nuk ka marrëveshje dhe Chelsea po i shqyrton me kujdes të gjitha opsionet, teksa kërkon të emërojë pasuesin e Liam Rosenior, i cili u shkarkua muajin e kaluar pas vetëm 106 ditësh në krye.
Alonso është favorit kryesor, por në listën e ngushtë janë edhe Andoni Iraola i Bournemouthit, Marco Silva i Fulhamit, Oliver Glasner i Crystal Palace dhe ish-trajneri i Flamengos, Filipe Luis. Ndërkohë, Cesc Fabregas ka lënë të kuptohet se dëshiron të qëndrojë te Como.
Pritet që zhvillimet të përshpejtohen pas finales së FA Cup të së shtunës, ku Chelsea përballet me Manchester Cityn.
Chelsea e ka ndjekur nga afër progresin e Alonsos që kur ai e nisi karrierën si trajner te Bayer Leverkusen në vitin 2022 dhe ka pritur momentin kur ai të ishte i disponueshëm në treg.
Alonso, i cili fitoi titullin e Bundesligës në vitin 2024, është i papunë që nga janari, pasi u largua nga Madridi.
44-vjeçari ka qenë i vendosur të nxjerrë mësime nga periudha e tij te Madridi, ku qëndroi vetëm 34 ndeshje, pasi nuk arriti të fitonte mbështetjen e disa figurave me ndikim brenda dhomës së zhveshjes.
Chelsea po kërkon trajnerin e saj të gjashtë të përhershëm që nga marrja e klubit nga BlueCo në vitin 2022, por Alonso nuk është stepur nga ideja për të marrë drejtimin e skuadrës./