WSJ: SHBA-ja kërkon një koalicion të ri ndërkombëtar për të rihapur Ngushticën e Hormuzit
Administrata e presidentit Donald Trump po kërkon të krijojë një koalicion ndërkombëtar për të rikthyer lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa trafiku i anijeve në këtë rrugë ujore jetike mbetet i bllokuar për shkak të përplasjes SHBA-Iran, thuhet në një lajm të publikuar të mërkurën nga Wall Street Journal (WSJ), transmeton Anadolu.
Duke cituar një kabllogram të brendshëm të Departamentit të Shtetit të dërguar në ambasadat amerikane, gazeta raportoi se Washingtoni u ka kërkuar diplomatëve të tij të nxisin qeveritë e huaja që t’i bashkohen një aleance të re të quajtur “Ndërtimi i Lirisë Detare” (Maritime Freedom Construct), e cila do të koordinojë shkëmbimin e informacionit, përpjekjet diplomatike dhe zbatimin e sanksioneve për të rihapur ngushticën.
“Pjesëmarrja juaj do të forcojë aftësinë tonë kolektive për të rikthyer lirinë e lundrimit dhe për të mbrojtur ekonominë globale”, thuhet në kabllogram, sipas lajmit.
Më tej thuhet se një zyrtar i lartë i administratës e ka konfirmuar propozimin si një nga mjetet diplomatike dhe politike në dispozicion të presidentit.
Nisma vjen disa javë pasi Trump e shpalli ngushticën “plotësisht të hapur dhe gati për biznes”, ndërsa trafiku i anijeve ka mbetur kryesisht i bllokuar. Irani ka tentuar të vendosë mina dhe të sulmojë cisterna që kalojnë në këtë rrugë pa miratimin e Teheranit, ndërsa SHBA-ja ka vendosur bllokadë ndaj të gjitha anijeve që shkojnë drejt ose vijnë nga portet iraniane.
E ardhmja e Ngushticës është bërë një pikë kyç në negociatat e bllokuara për paqe, ndërsa Trump thuhet se u ka kërkuar bashkëpunëtorëve të përgatiten për një bllokadë të zgjatur derisa Irani të pranojë të heqë dorë nga programi i tij bërthamor.