WSJ: Pentagoni kufizon përdorimin e raketave amerikane nga Ukraina kundër Rusisë
Pentagoni ka bllokuar në heshtje Ukrainën nga përdorimi i Sistemeve të Raketave Taktike Ushtarake me Rreze të Gjatë (ATACMS) të prodhuara në SHBA për të goditur objektiva brenda Rusisë, duke kufizuar aftësinë e Kievit për të përdorur këto armë në mbrojtjen e saj kundër pushtuesve rusë, raportoi Wall Street Journal, duke cituar zyrtarë amerikanë.
Lajmi erdhi ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump është bërë më i frustruar publikisht për shkak të luftës trevjeçare dhe pamundësisë së tij për të siguruar një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, transmeton Telegrafi.
“Do të marr një vendim se çfarë do të bëjmë dhe do të jetë një vendim shumë i rëndësishëm, dhe kjo varet nëse do të jenë sanksione masive apo tarifa masive, apo të dyja, ose nuk do të bëjmë asgjë dhe do të themi se është lufta juaj”, tha Trump.
Trump shpresonte të organizonte një takim dypalësh midis Putinit dhe Zelenskyt, por edhe kjo ka rezultuar e vështirë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov i tha NBC-së të premten se nuk kishte asnjë agjendë të përcaktuar për një takim me Zelenskyn.
“Putin është gati të takohet me Zelenskyn kur agjenda të jetë gati për një samit. Dhe kjo agjendë nuk është aspak gati”, tha Lavrov për NBC-në, duke thënë se asnjë takim nuk ishte planifikuar për momentin.
Ndërsa Shtëpia e Bardhë u përpoq të bindte Putinin të bashkohej me bisedimet e paqes, një proces miratimi i vendosur në Pentagon e ka penguar Ukrainën të nisë sulme të thella në territorin rus.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth ka fjalën e fundit mbi përdorimin e armëve me rreze të gjatë veprimi. /Telegrafi/