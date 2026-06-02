WSJ: Administrata Trump i bën presion Omanit që të ndërpresë lidhjet me Iranin
Shtetet e Bashkuara kanë shtuar presionin diplomatik ndaj Omanit, duke i kërkuar shtetit të Gjirit të braktisë neutralitetin e tij historik dhe të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Iranin, sipas një artikulli të botuar të hënën nga The Wall Street Journal, transmeton Anadolu.
Zyrtarë amerikanë dhe arabë kanë bërë të ditur se Washingtoni tashmë e konsideron politikën e Omanit ndaj Iranit si aktive kundër interesave amerikane.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump thuhet se ka kërcënuar me vendosjen e sanksioneve ose edhe me sulme ushtarake ndaj Omanit, pas vlerësimeve të inteligjencës sipas të cilave vendi mund t’i bashkohet Iranit në vendosjen e taksave për anijet tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit. Të dy vendet kanë vijë bregdetare përgjatë kësaj rruge strategjike detare.
Udhëheqja e Omanit i ka mohuar këto pretendime, duke këmbëngulur se qëndrimi i tyre neutral është thelbësor për ndërmjetësimin rajonal. Megjithatë, zyrtarët amerikanë mbeten skeptikë, duke përmendur refuzimin e Omanit për të dënuar në mënyrë të qartë veprimet ushtarake iraniane.
Sipas raportimeve, fërkimet mes dy kryeqyteteve nisën pak para konfliktit aktual, kur Washingtoni mendoi se ministri i Jashtëm i Omanit kishte dhënë vlerësime të pasakta lidhur me një marrëveshje të mundshme bërthamore.
Presidenti Trump i shtoi tensionet javën e kaluar duke paralajmëruar se Omani duhet të bashkëpunojë ose do të përballet me pasoja ushtarake.
“Omani do të sillet si të gjithë të tjerët, përndryshe do të na duhet ta bombardojmë”, ka thënë Trump.