WORLDEF do të ndërtojë korridorin strategjik të tregtisë elektronike që lidh Stambollin, Dubain dhe Riadin

Themeluesi dhe shefi ekzekutiv i platformës për shërbime të tregtisë elektronike WORLDEF, Ömer Nart, ka bërë të ditur se po ndërton një “trekëndësh të tregtisë elektronike” strategjike midis Stambollit, Dubait dhe Riadit për të ndihmuar markat digjitale turke të zgjeruar në nivel global, duke e quajtur tregtinë elektronike “rrymë e re e tregtisë”, raporton Anadolu

Duke folur gjatë edicionit të 12-të të WORLDEF ISTANBUL 2025, Nart tha se nisma synon të thjeshtojë qasjen ndërkufitare për lojtarët turq të tregtisë elektronike.

“Vitin e kaluar, ne sollëm 35 prodhues turq së bashku me blerës ndërkombëtarë në Dubai. Në muajin tetor, ne presim interes edhe më të madh në Riad”, tha ai.

Nart theksoi se pas ngjarjes së Dubait të vitit të kaluar, WORLDEF do të organizojë edicionin e parë të Riadit në muajin tetor, e ndjekur nga një ngjarje e dytë në Dubai në shkurt të vitit 2026.

“Struktura që po krijojmë midis këtyre tre qendrave është kritike për tregtinë elektronike turke dhe markat e shitjes me pakicë. Ne synojmë të lidhim kompanitë me potencial të lartë shitjesh ndërkufitare me tregjet globale”, tha ai.

Sipas tij, ngjarjet janë projektuar të jenë shumëkombëshe dhe gjithëpërfshirëse, me fokus në lehtësimin e eksporteve digjitale përmes mbështetjes së fuqishme të infrastrukturës.

“Eksportet tradicionale kërkojnë hapjen e një ekspozite në një vend të synuar, gjë që vjen me kosto të larta. Por me tregtinë elektronike, nëse hyni në platformat e duhura me konfigurimin e duhur digjital, mund të shkallëzoheni shumë shpejt. Në këto ngjarje, ne po ofrojmë atë lloj infrastrukture të ofruesit të shërbimeve që mundëson atë nisje të shpejtë”, shpjegoi Nart.

Ngjarja e re ‘fintech’ do të eksplorojë financat e tregtisë elektronike

Më tej, Nart njoftoi një ngjarje të re të platformës së tij, të titulluar FINTECHX, që fokusohet në shtresën financiare të tregtisë elektronike. Ngjarja është planifikuar për 24 dhe 25 shtator në Sapanca, në rajonin veriperëndimor të Marmarasë së Turqisë dhe do të presë pjesëmarrës nga më shumë se 20 vende.

“Ka dy kanale thelbësore në tregtinë elektronike, logjistika dhe ‘fintech’ (teknologjia financiare). Ne shohim një boshllëk të madh në ‘fintech’. Përpara se të dërgoni një produkt, ju duhet të siguroni pagesën. Kjo ngjarje do të lidhë ‘fintech’-ët vendas me partnerë ndërkombëtar”, tha Nart.

Ai tha se platforma gjithashtu do të lehtësojë takimet midis tregtarëve dhe ofruesve të shërbimeve.

Përvoja e ri-formësimit të inteligjencës artificiale në tregtinë elektronike

Inteligjenca artificiale, tha Nart, ishte një nga temat më të diskutuara në këtë ngjarje dhe theksoi efektin e saj transformues në shërbimin dhe operacionet ndaj klientit.

“Inteligjenca artificiale nuk i pëlqen njerëzit. Detyrat që dikur kërkonin 10 persona, tani mund të kryhen nga një”, tha Nart.

Ai përmendi një fushatë kontakti të kohëve të fundit të fuqizuar nga inteligjenca artificiale, në të cilën telefonatat, mesazhet, takimet dhe ftesat në kalendar menaxhoheshin në mënyrë autonome, me zbulim minimal nga përdoruesit.

“Ajo që normalisht do të merrte një ekip prej 50 vetash, e përfunduam brenda dy ditësh. Edhe unë u befasova nga rezultatet”, tha ai.

Ai parashikoi se inteligjenca artificiale do të vazhdojë të reduktojë punën njerëzore, duke iu referuar koncepteve në zhvillim si “Agentic AI” dhe fabrikat e errëta.

“Në të ardhmen e afërt, ne do të shohim kompani ‘unicorn’ ose ‘decacorn’ të drejtuar nga vetëm një person. Ata që përdorin inteligjencën artificiale do të kenë një avantazh të qartë ndaj atyre që nuk e bëjnë”, tha ai.

Përparësia në rritje e Turqisë në tregtinë ndërkufitare

Duke theksuar pozicionin strategjik të Turqisë në tregtinë globale, Nart tha se markat turke po shohin një kërkesë të fortë në tregje si Iraku, Azerbajxhani, Ballkani dhe Arabia Saudite.

“Sot, Galina Express është këtu nga Iraku verior, duke përfaqësuar një treg prej 55 milionë njerëz me një oreks të fortë për markat turke. Rumania, Bullgaria, Greqia… ne po shohim një vrull serioz në të gjithë Ballkanin. Arabia Saudite po lulëzon. Ka deri në 100 tonë mallra ditore që shkojnë nga Turqia në Riad tani, me dërgesë derë më derë”, tha ai.

Nart theksoi se ndërmjetësit si shitësit me shumicë dhe distributorët po vjetërsohen pasi markat lidhen drejtpërdrejt me konsumatorët e huaj përmes tregtisë elektronike.

“Vëllimi global i tregtisë elektronike pritet të arrijë në 8-9 trilion dollarë brenda pesë viteve”, shtoi ai, me 2 deri në 2.5 trilionë dollarë që parashikohet të vijnë vetëm nga tregtia ndërkufitare.

“Markat që nuk përshtaten me këtë ndryshim përballen me rreziqe serioze. Shitja me pakicë tradicionale po zvogëlohet. Tregtia elektronike nuk është më një kanal anësor, është e ardhmja e tregtisë së zakonshme”, tha ai.

