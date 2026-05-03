Witkoff thotë se SHBA-të janë “në bisedime” me Iranin
I dërguari special amerikan, Steve Witkoff, iu bashkua Donald Trump në klubin e golfit Doral të presidentit të dielën për Kampionatin PGA Cadillac.
Witkoff, i cili ka qenë një negociator kyç në emër të SHBA-së, u pa duke dalë nga vendi i vëzhgimit të Trump në turneun e golfit, ndërsa një zëdhënës i ministrit të jashtëm të Iranit tha se SHBA-të i ishin përgjigjur propozimit të saj të fundit dhe se Irani po e shqyrtonte atë përgjigje, shkruan CNN.
Peter Morris i CNN i kërkoi Witkoff-it një përditësim mbi gjendjen e diskutimeve.
“Jemi në bisedime”, tha ai.
Bisedimet duket se janë intensifikuar pas një ngërçi relativ, por presidenti nuk ka shfaqur optimizëm, duke postuar në mediat sociale të shtunën se “nuk mund ta imagjinojë” që propozimi i fundit nga Irani “do të ishte i pranueshëm në kuptimin që ata ende nuk kanë paguar një çmim mjaftueshëm të madh për atë që i kanë bërë njerëzimit”.