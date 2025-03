Windows 11 do t’iu njoftojë së shpejti nëse hardueri juaj është i dobët

Ka dalë një dokument i ri në versionin më të fundit të Windows 11 që tregon dobësitë e harduerit të sistemit të përdoruesit.

Microsoft po punon për një funksion të ri për Windows 11 që do të ndihmojë në shpjegimin se si mungesa e RAM-it ose një GPU më i dobët mund të ndikojë në performancën e kompjuterit tuaj.

Një seksion i ri është zbuluar në versionin më të fundit të kanalit Dev të Windows 11, i cili u publikua këtë javë.

Microsoft nuk e ka bërë ende funksionin zyrtar dhe ai është aktualisht i fshehur, duke kërkuar aktivizim manual. Udhëzuesi për pyetjet më të shpeshta (FAQ) ofron përgjigje në lidhje me mungesën e RAM-it, ose rekomandime nëse GPU ka më pak se 4GB memorie.

Po ashtu, në këtë seksion do të shënohet nëse përdoruesi nuk ka versionin më të fundit të Windows 11. Aktivizimi i këtij udhëzuesi në versionin e kanalit Dev sugjeron se ky funksion mund të arrijë te të gjithë përdoruesit e Windows 11 në muajt e ardhshëm.

Microsoft zakonisht teston funksionet në kanalin Dev që janë afër prezantimit për përditësimin 24H2 të Windows 11, edhe pse kompania ndonjëherë heq dorë plotësisht nga disa funksione para se ato të prezantohen. Do të shohim se çfarë do të ndodhë me këtë funksion.

MARKETING