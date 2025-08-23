WhatsApp po përgatit një funksion të ri

WhatsApp po teston një funksion të ri që ju lejon të regjistroni mesazhe zanore për thirrjet e humbura.

Sipas WABetaInfo, ky opsion u vu re në versionin beta 2.25.23.21 për Android. Funksionon kështu: nëse telefononi dikë dhe ai nuk përgjigjet, WhatsApp do të shfaqë një shkurtore “Regjistro mesazh zanor” pranë opsioneve “Telefononi përsëri” dhe “Anulo”.

Ky opsion do të shfaqet gjithashtu në bisedën me personin, duke lejuar që të dërgoni shpejt një mesazh audio pa pasur nevojë ta regjistroni manualisht përmes ikonës së zakonshme të kapëses.
Funksioni është ende në fazën e testimit dhe nuk dihet se kur do të jetë i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e Android.















