WhatsApp po merr një veçori të re, a do ta përdorni?

Për të ekzekutuar, duhet të shkarkohet një mjet special për njohjen e të folurit prej 150 megabajt, sipas faqes së internetit të aplikacionit.

Kjo veçori mund të shkarkohet vetëm nga klientët që përdorin sistemin operativ Android tani për tani, dhe ende nuk ka ardhur kur do të shfaqet në versionin standard të aplikacionit.

Kompania Meta njoftoi më herët se po zhvillon veçori të reja në aplikacionin WhatsApp që do t’i lejojë përdoruesit të shkëmbejnë mesazhe me përdoruesit e aplikacioneve të tjera si Telegram apo Signal.

“Përdoruesit do të jenë në gjendje të bisedojnë në WhatsApp me njerëz që përdorin aplikacione të tjera të mesazheve. Një person me një aplikacion tjetër, si Signal, do të jetë në gjendje t’i dërgojë mesazhe përdoruesit edhe nëse ata nuk kanë llogarinë e tyre WhatsApp,” tha Wabetainfo.