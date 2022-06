WhatsApp mund të shtojë mundësinë për të modifikuar mesazhet e dërguara

WhatsApp duket se po punon në një veçori të re: ofrimin e mundësisë për të modifikuar mesazhet e dërguara.

Funksioni është tashmë në zhvillim e sipër dhe aplikacioni do të ketë një opsion “redaktimi” për një mesazh të dërguar në WhatsApp për Android.

Sidoqoftë, është e paqartë nëse mesazhet do të jenë të redaktueshme përgjithmonë apo brenda një periudhe të caktuar kohore.

WABetaInfo pretendon se funksioni nuk është ende i disponueshëm për testuesit beta, por me siguri do të shfaqet shumë shpejt. Ai gjithashtu duhet të bëhet i disponueshëm në WhatsApp për iOS, si dhe në versionin desktop të aplikacionit.

WhatsApp shtoi aftësinë për të fshirë mesazhet e dërguara pesë vjet më parë, por funksioni i ri duhet të jetë i dobishëm në ato situata kur ju duhet të redaktoni një gabim shtypi pa e fshirë dhe ridërguar mesazhin (duke ngatërruar potencialisht palën marrëse).