WhatsApp mori një përditësim të madh

WhatsApp mori një përditësim të madh

WhatsApp ka prezantuar funksione të reja që synojnë ta bëjnë më të lehtë përdorimin e platformës, përfshirë thirrjet audio dhe video nga WhatsApp Web, si dhe mundësinë për të transferuar një thirrje nga një pajisje në tjetrën pa e ndërprerë atë.

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Përdoruesit tani mund të kryejnë dhe të pranojnë thirrje individuale ose në grup direkt nga shfletuesi, pa pasur nevojë të instalojnë aplikacion shtesë.

Thirrjet në WhatsApp Web mbrohen me enkriptim nga skaji në skaj (end-to-end encryption), njësoj si në aplikacionin celular.

Një tjetër risi është funksioni i transferimit të thirrjeve, i cili u lejon përdoruesve të kalojnë një bisedë aktive nga telefoni në kompjuter ose anasjelltas, pa pasur nevojë ta mbyllin thirrjen.

WhatsApp ka shtuar gjithashtu një dhomë pritjeje për thirrjet në grup, e cila u jep administratorëve më shumë kontroll mbi personat që mund të bashkohen në një telefonatë.

Përveç kësaj, është përmirësuar cilësia e videos me funksionin QuickHD, ndërsa është shtuar edhe reduktimi i zhurmave në sfond për një komunikim më të qartë.

Këto ndryshime janë pjesë e përpjekjeve të WhatsApp për ta zgjeruar përvojën e përdoruesve përtej telefonave inteligjentë dhe për ta bërë platformën më konkurruese ndaj shërbimeve të tjera të komunikimit online.

Funksionet e reja po shpërndahen gradualisht dhe pritet të bëhen të disponueshme për të gjithë përdoruesit në periudhën e ardhshme.

 

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