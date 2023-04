WhatsApp me risi

WhatsApp prej vitesh ka qenë një nga aplikacionet më të përdorura të mesazheve globalisht, por për sa i përket veçorive, Telegram ka pasur gjithmonë epërsinë falë lehtësisë së përdorimit dhe opsioneve të shumta të bisedës.

WhatsApp në pronësi të Meta ka marrë një sugjerim nga Telegram dhe ka prezantuar një përvojë më të mirë bisede për grupet më të mëdha me Komunitetet së fundmi. Dhe tani po punon në WhatsApp Channels, një mjet buletini i frymëzuar nga Telegram.

Në dy muajt e fundit, ne kemi dëgjuar në shumë raste se WhatsApp Newsletter është në zhvillim dhe mund të dalë më shpejt se sa vonë. Por një raport i ri nga WABetaInfo sugjeron që WhatsApp “Newsletter-in” e ka riemërtuar në Channels përpara publikimit të tij, shkruan një revistë e teknologjisë, transmeton Telegrafi.

Këto kanale WhatsApp do të vendosen nën një skedë të re të Përditësimeve që zëvendëson Statusin në ekranin kryesor – WhatsApp Statuses do të shfaqen më pas në një mënyrë të ngjashme me Instagram Stories. Në seksionin e kanaleve poshtë “Statuses”, do të shihni një listë të markave dhe krijuesve ku jeni abonuar.

Meqenëse nuk mund t’u përgjigjeni këtyre buletineve të njëanshme, Kanalet nuk do të jenë të koduara. Por kjo nuk cenon privatësinë tuaj, pasi të tjerët, edhe ata në listën tuaj të kontakteve, nuk mund t’i shohin buletinet ku jeni abonuar. Dhe për t’i bërë Kanalet më të qasshme dhe më të lehta për t’u kërkuar, ata do të përdorin emërtime, me sa duket si ato që keni në Instagram dhe Twitter.

Emri i ri “WhatsApp Channels” u shfaq në versionin beta 2.23.8.6 të WhatsApp për Android. Sidoqoftë, do të duhet të prisni pak më shumë për ta provuar, pasi funksioni është ende në zhvillim dhe do të duhet pak kohë për t’u arritur tek të gjithë.