WhatsApp me dizajn të ri: A ju ka ardhur versioni i ri?

WhatsApp po merr një pamje të rifreskuar me përditësimin e ri dhe ndryshimet zbatohen si për përdoruesit e iOS ashtu edhe për Android.

Meta ka disa muaj që teston pamjen e re të aplikacionit në versionin beta – synimi është të integrojë të gjitha ndryshimet që ka përjetuar WhatsApp në këto dy vitet e fundit, pra të “hekuros” dhe rregullojë gjithçka bukur.

Një ndryshim kryesor në dizajnin e ri është se një nuancë e veçantë e gjelbër përdoret si ngjyra kryesore. Aplikacioni tha se “u konsideruan më shumë se 35 versione të ndryshme ngjyrash”.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️

•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster

•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024