‘Washington Post’ për urën e Krimesë: Sulm i shërbimeve ukrainase

Ura e Kerch-it, ose më mirë ura që lidh gadishullin e Krimesë me territorin e Krasnodarit në Rusi, i është rikthyer sot pasdite trafikut, edhe pse të kufizuar pas sulmit të konkretizuar nga shpërthimi i një kamioni, që e ka shembur atë pjesërisht.

Dy trenat e parë të nisur nga Krimea kaluan normalisht urën, ndërkohë që trafiku i makinave, me një korsi, kishte filluar gjatë pasdites.

Ndërkohë, debati për autorët e sulmit mbetet i fortë, ashtu si pyetjet për përgjigjen e mundshme të Moskës pas sulmit ndaj një simboli të ndërtuar me urdhër të Putin, dhe të kushtuar rreth 3.7 miliardë euro për të celebruar aneksimin e vetëshpallur të Krimesë në 2014.

Nga Kievi, këshilltari i presidentit Zelensky, Mykhailo Podolyak, ka deklaruar se sulmi është faktikisht një çështje e brendshme ruse, më saktësisht midis shërbimeve sekrete të njohura si FSB, pasardhëset e KGB-së, dhe ministrisë së mbrojtjes, që akuzohet gjithmonë e më hapur për paaftësi.

Ky interpretim mund të gjej mbështetje edhe në urdhrin ekzekutiv të Putin, që i ka dhënë pikërisht FSB-së urdhrin dhe përgjegjësinë e mbrojtjes se kësaj ure strategjike, që sot e tutje.

Nga ana tjetër, burime ukrainase të botuara nga prestigjiozja Washington Post tregojnë për një përfshirje direkte të shërbimeve sekrete të Kievit.