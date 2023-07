Walidi Hamidit sërish nuk i jepet vizë, reagon Shkupi

Shkupi nesër do të përballet me skuadrën Hegelman nga Lituania në kaudër të xhiros së parë eliminatore në Ligën e Konferencës, mirëpo skuadra nga Çairi është duke u përballur me disa probleme para kësaj sfide. Njëri nga futbollistët më të mirë nga radhët e Shkupit, Valid Hamidi nuk është pajisur me vizë për hyrje në Lituani. Për shkak se futbollisti vjen nga Algjiri, ai duhet të pajiset me një vizë të posaçme, por e njejta si duket nuk do të ndodh, me çka Shkupi ka reaguar në faqen zyrtare:

REAGIMI I FC SHKUPIT:

Mjaft më!

FC Shkupi është ekip i këtij vendi. Ne si klub përfaqësojmë Republikën e Maqedonisë së Veriut në Evropë. Kur jemi vetëm një ditë para ndeshjes së parë në kuadër të Ligës së Konferencës, ende nuk kemi marrë vizë udhëtimi për një nga lojtarët tanë më të rëndësishëm, Ëalid Hamidi.

Fatkeqësisht, jemi lënë të vetëm në përpjekjet tona për t’u marrë me këtë problem prej ditësh. Në ndihmë nuk na ka dalës as Federata e Futbollit të vendit tonë, e as ndonjë zyrtarë tjetër. Për të zgjidhur këtë problem, është përfshirë Federata e Futbollit të Lituanisë dhe UEFA, por ende nuk kemi marrë rezultat pozitiv, duke mbetur edhe një herë pa përkrahje nga vendi ynë.

Duhet ditur dhe kuptuar mirë, se qëllimi i krijimit të Federatës së Futbollit është t’i shërbejë futbollit dhe klubeve të futbollit. U bëjmë pyetje autoriteteve, a është e drejtë që të lihet i vetëm një klub në një moment të tillë shumë të rëndësishëm?

Si rezultat i çdo arritjeje në Evropë, suksesi është edhe i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nuk po arrijmë ta kuptojmë, se pse një futbollisti nuk i jepet viza për të udhëtuar në një ndeshje futbolli.

