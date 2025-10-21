Waitz: Shpresoj që Maqedonia do të bëjë ndryshimet kushtetuese pas zgjedhjeve lokale
Eurodeputeti austriak Thomas Waitz shprehu shpresën se pas zgjedhjeve lokale, “do të bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të përfshirë komunitetin bullgar në Kushtetutë si pakicë”.
Në një deklaratë për Agjencinë Evropiane të Lajmeve (ENR), pjesë e së cilës është AIM, Waitz tha se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të hapte rrugën për fillimin e vërtetë të negociatave.
“Vendi është tani i përfshirë në procesin e pranimit, por në fakt nuk i kemi filluar negociatat. Duhet t’i fillojmë ato së shpejti për ta mbajtur vendin në rrugën e duhur”, thotë Waitz.
Sipas tij, qeveria e RMV-së po zbaton ngadalë por me siguri agjendat që lidhen me pakicat, korridoret dhe çështjet e sigurisë, gjë që ka bërë disa përparime, por ai ende thotë se për momentin mungon një përparim i vërtetë për përparimin në rrugën evropiane.
“Maqedonia e Veriut është ende e bllokuar nga Bullgaria. Fatkeqësisht, ka shumë çështje që lidhen me identitetin që po e bllokojnë përparimin e saj”, shton Waitz.
Presidenti bullgar, Rumen Radev gjatë takimit të djeshëm me Presidentin e Hungarisë, Tamas Sujok, i bëri thirrje Hungarisë të bindë Maqedoninë e Veriut se ndryshimi i Kushtetutës dhe konsensusi evropian për këtë çështje janë një kusht i pakthyeshëm për anëtarësim në Bashkimin Evropian.