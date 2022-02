Vdes marokeni pesëvjecar që kishte mbetur i bllokuar për katër ditë në pus

Rayan, fëmija 5 vjeçar që ra në një pus katër ditë më parë në Marok u nxor mbrëmjen e të shtunës i gjallë. I mituri qëndroi në një thellësi prej 32 metra, ndërsa pusi ishte i gjerë vetëm 25 centimetra.

Në hyrje të pusit qëndruan për katër ditë qindra persona që prisnin se çfarë do të ndodhte me vogëlushin. Ndërkohë që një ambulancë e shoqëroi me urgjencë 5 vjeçarin në spital dhe mësohet se ka ndërruar jetë.

Teksa qëndronte në pus, fëmija u mbajt në jetë nga një tub me oksigjen që ja kishin hedhur nga lart forcat e shpëtimit si dhe një tub tjetër që i dërgonin ujë.

Operacioni për ta nxjerrë ishte shumë kompleks pasi rrezikonte të shembej gjithçka dhe fëmijë të rrëshqiste edhe më poshtë. Forcat e shpëtimit e arritën të hapnin një tunel tjetër paralel me atë ku ndodhej Rayan dhe nga aty e nxorën vogëlushin, por fatkeqësisht nuk i mbijetoi plagëve të rënda.

Pusi ndodhej vetëm pak metra nga shtëpia e 5 vjeçarit që teksa luante ra brenda.