Vullkani Etna shpërthen sërish, re e madhe hiri shkakton kufizime në fluturime

Vullkani Etna shpërthen sërish, re e madhe hiri shkakton kufizime në fluturime

Vullkani Etna në ishullin e Siçilisë ka shpërthyer sërish këtë të diel, duke nxjerrë një re të madhe hiri vullkanik dhe duke shkaktuar kufizime në fluturimet e aeroportit të Katanias.

Sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), aktiviteti vullkanik nisi në orët e para të mëngjesit dhe u intensifikua më vonë, duke krijuar një kolonë hiri që u ngrit rreth 1.5 kilometra mbi krater.

Për shkak të resë së hirit, autoritetet aeroportuale kufizuan përkohësisht hapësirën ajrore, ndërsa meteorologët parashikojnë se ajo do të vazhdojë të lëvizë drejt jugut.
Etna, me një lartësi prej rreth 3,300 metrash, është një nga vullkanet më aktivë në botë dhe shpërthen rregullisht, duke prodhuar rrjedha lave dhe emetime hiri.

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