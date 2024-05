Vuçiqi i hidhëruar me Maqedoninë e Veriut: Më goditi vota e saj pro rezolutës pës Srebrenicën

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se e kishte të vështirë të duronte faktin që Maqedonia votoi për rezolutën e Kombeve të Bashkuara për shpalljen e 11 korrikut si Ditë Ndërkombëtare të Përkujtimit të Gjenocidit në Srebrenicë.

“Maqedonia e Veriut më goditi fort. Unë kam investuar më së shumti në marrëdhëniet me vëllezërit tanë maqedonas, por kjo nuk ishte e drejtë. Doli që Greqia ka më shumë shtyllë se Shkupi”, tha Vuçiq.

Më 11 korrik 1995, forcat serbe hynë në Srebrenicë, e cila ishte nën mbrojtjen speciale të OKB-së, dhe më pas vranë më shumë se 8,000 myslimanë. Si Serbia ashtu edhe Republika Srpska mohojnë se gjenocid ka ndodhur në Srebrenicë, edhe pse është përcaktuar kështu nga dy gjykata të OKB-së.

“Rezoluta nuk do të kontribuojë në forcimin e besimit, por do të hapë plagë të vjetra dhe do të sjellë ndarje të reja në rajon dhe në Kombet e Bashkuara”, tha Vuçiq pas votimit.

