Vuçiqi i dëshpëruar me Trumpin: Prisja të ishte më i ashpër me Kurtin
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ka deklaruar se kishte shpresuar që presidenti amerikan Donald Trump të mbante një qëndrim më të ashpër ndaj qeverisë së Albin Kurti në Kosovë.
Në një intervistë për gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung, Vuçiç tha se nuk është plotësisht i kënaqur me disa vendime të administratës amerikane, duke përfshirë edhe zbatimin e sanksioneve ndaj kompanisë Naftna Industrija Srbije, të vendosura fillimisht nga ish-presidenti amerikan Joe Biden në fund të mandatit të tij.
“Amerikanët na kanë ndihmuar shumë në rajon duke garantuar paqe dhe stabilitet në Bosnje dhe Hercegovinë. Megjithatë, shpresoja që ata të mbanin një qëndrim më të ashpër kundër regjimit të Kurtit në Kosovë. Ata po provokojnë të gjithë serbët që jetojnë atje”, tha Vuçiç.
Ai kritikoi gjithashtu forumin e Bordit të Paqes, ku sipas tij presidentja e Kosovës Vjosa Osmani paraqitet si “ylli kryesor”, duke shtuar se një gjë e tillë nuk do të pritej nga administrata e Trumpit.
Duke folur për perspektivën evropiane të vendit, Vuçiç theksoi se Beograd po intensifikon përpjekjet për t’u afruar me Bashkimin Evropian, megjithëse nuk pret që Serbia të bëhet anëtare e plotë në një të ardhme të afërt.