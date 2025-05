Vuçiq: Pres reagime të ashpra nga BE-ja lidhur me udhëtimin tim në Moskë

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha se pret reagime të ashpra nga BE-ja lidhur me nisjen e tij për në Moskë sot, duke shtuar se nuk do të heshtë për këto reagime dhe se nëse është e nevojshme, çmimin do ta paguajë personalisht, jo Serbia.

Në Moskë, ku do të marrë pjesë në paradën që shënon fitoren në Luftën e Dytë Botërore, Vuçiç, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, tha se e di se si shkojnë gjërat kur dy ose tre persona nga një zonë lufte aktualisht e kërcënuar dalin me iniciativa kundër tij.

“Por nëse ata menduan se unë do të heshtja siç bënë disa në Komunitetin e fundit Politik Evropian kur u sulmuan për vizitat e tyre në Moskë, unë nuk do të hesht. Përgjigja ime do të jetë serioze, e përgjegjshme dhe e përgatitur paraprakisht”, theksoi Vuçiç.

MARKETING

Duke deklaruar se Samiti i Ministrave të Jashtëm të BE-së po zhvillohet sot në Varshavë, Vuçiç thotë se atje ndoshta do të ketë shumë reagime, të cilat do të jenë të vështira, dhe se ai pret bisedime me zyrtarët evropianë brenda pak ditësh.

Presidenti i Serbisë deklaron se kjo ishte e pritshme dhe se është krenar që nuk mashtroi ose gënjeu askënd.

MARKETING