Vuçiq para takimit me serbët e Kosovës: Nuk mund të ketë prezencë të forcave shqiptare në veri të Kosovës pa leje

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se nata e sontme do të jetë e gjatë dhe e rëndë.Në një deklarim para takimit me serbët e Kosovës në Rashkë, gjatë të cilit pritet të merret vendimi për heqjen e barrikadave në veri të Kosovës, presidenti serb tha se nuk mendon se dita e sotme ka qenë një ditë e keqe.“Nuk mendoj që sot ka qenë ditë e keqe. Janë gjëra të mëdha kur mund të shihni gruan dhe fëmijët të lumtur dhe mund të përqafojnë burrin, babanë” – shtoi ai.

Vuçiq tha se e kupton popullin serb të Kosovës. “Kurrë nuk do të jenë plotësisht të lumtur. Unë këtë e kuptoj, të pakënaqur janë me pozitën e tyre, sepse nuk e dinë në cilin shtet jetojnë. Pres të vijnë me kërkesa ndaj Serbisë dhe meje. Do të shohim nëse do të pranojnë të heqin barrikadat” – theksoi tutje presidenti serb.Tutje, presidenti serb tha se sot për herë të parë kemi pranuar diçka që është burim i drejtësisë.“Nuk mund të ketë prezencë të forcave shqiptare në veri të Kosovës pa leje. Tërë natën kemi luftuar që barrikadat të mbesin në tekst. Puna ime është që të luftoj për ta gjithmonë dhe çdo herë kam qenë me ta. Kosova është Serbi dhe ata janë vëllezërit e motrat e mia. Jam i gatshëm të përgjigjem në të gjitha pyetjet” – shtoi ai.