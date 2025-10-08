Vuçiq nën ethe pas arritjes së dronëve turq në Kosovë: Turqia s’dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor

Vuçiq nën ethe pas arritjes së dronëve turq në Kosovë: Turqia s’dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, ka reaguar pas arritjes së dronëve kamikazë “Skydagger” në Kosovë, duke e akuzuar Turqinë se ëndërron rindërtimin e Perandorisë Osmane.

Për dronët që u blenë pas një marrëveshjeje me kompaninë turke “Baykar”, Vuçiqi e ka akuzuar gjithashtu Turqinë, duke thënë se nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor.

“Jam i tmerruar nga sjellja e Turqisë dhe shkelja brutale e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, si dhe nga vazhdimi i armatosjes së autoriteteve në Prishtinë. Tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk e dëshiron stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe ëndërron të rindërtojë Perandorinë Osmane. Serbia është një vend i vogël, por e kemi kuptuar mirë mesazhin,” tha Aleksandar Vuçiq në rrjetin “X”.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë ditës njoftoi për mbërritje të kontejnerëve me mijëra dronë luftarakë kamikazë “Skydagger” në Kosovë.
Sipas Kurtit, këta dronë të avancuar janë pjesë e një kontrate të nënshkruar në dhjetor të vitit të kaluar me kompaninë e turke Baykar, prodhuesin kryesor të Skydagger.

Me blerjen e këtij kontingjenti të fluturakeve pa pilot, krahas “TB2 Bayraktar” dhe fluturakeve “Puma”, Kurti ka thënë se po vazhdohet ngritja dhe shtimi i fuqisë goditëse të ushtrisë me qëllim ndërtimin e një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkëkohore.

MARKETING

Të ngjajshme

Xhelal Neziri porositë kandidatët e rinj: Fokusohuni në problemet lokale të qytetarëve!

Xhelal Neziri porositë kandidatët e rinj: Fokusohuni në problemet lokale të qytetarëve!

Xhelal Neziri: Çështja kombëtare duhet të trajtohet në zgjedhje parlamentare dhe jo në ato lokale!

Xhelal Neziri: Çështja kombëtare duhet të trajtohet në zgjedhje parlamentare dhe jo në ato lokale!

Sefer Tahiri: Në këto zgjedhje kemi “luftë” mes Hristijan Mickoskit dhe Ali Ahmetit!

Sefer Tahiri: Në këto zgjedhje kemi “luftë” mes Hristijan Mickoskit dhe Ali Ahmetit!

Arrestohen dy të rinj në Shkup, dyshohet se kanë djegur tre vetura

Arrestohen dy të rinj në Shkup, dyshohet se kanë djegur tre vetura

Trump kërkon arrestimin e dy kryebashkiakëve

Trump kërkon arrestimin e dy kryebashkiakëve

Fidan: ​​Asnjë grup terrorist në Siri nuk duhet të përbëjë kërcënim për Turqinë ose ndonjë vend tjetër në rajon

Fidan: ​​Asnjë grup terrorist në Siri nuk duhet të përbëjë kërcënim për Turqinë ose ndonjë vend tjetër në rajon