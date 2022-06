Vuçiq: Ne mund t’i japim Kosovës energji elektrike, në këmbim për thëngjill

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se kur bëhet fjalë për rezervat e thëngjillit në Kosovë, Serbia dëshiron të bëjë një marrëveshje me Kosovën për blerjen e një sasie të konsiderueshme të thëngjillit dhe në këmbim mund t’i japë Kosovës energji elektrike.

Vuçiq, siç raportojnë mediat serbe, tha se beson se së shpejti do të negociojë me përfaqësuesit e Kosovës për këtë temë.

“Nëse ata nuk e duan këtë, ne mund të paguajmë thëngjillin, por sigurisht që jemi të gatshëm të flasim për këtë”, tha presidenti serb në një konferencë për media në Ohër, ku sot është mbajtur samiti i nismën “Ballkani i Hapur”, përcjell Telegrafi.

Ai shtoi se nuk mund të merret me hyrjen e Kosovës në “Ballkanin e Hapur”, që është një histori ekonomike në të cilën duhet të zgjidhen problemet ekonomike.

“Thëngjilli dhe energjia elektrike nuk kanë shumë lidhje me të. Nëse duan, duan të na shesin. Nëse jo, kemi blerë 100,000 tonë në Banoviqi. Për ne, kjo do të thotë të plotësojmë pesë ditë gjatë dimrit. Blejmë nga bullgarët, rumunët, grekët. Ne po blejmë gjithçka që nuk kemi”, tha Vuçiq dhe shtoi se beson se së shpejti do të ulet dhe do të bisedojë me autoritetet e Prishtinës.

Vuçiq theksoi se nisma “Ballkani i hapur” e ka origjinën nga rajoni dhe se është mirë që të gjithë e komentojnë, sepse secili ka të drejtën e mendimit dhe qëndrimit të tij, “por e vetmja gjë e rëndësishme është që kjo iniciativë të mbështetet nga njerëzit që jetojnë këtu”.

“Të kuptojmë se sa e rëndësishme është të lidhemi, të flasim, të dimë se kemi nevojë për njëri-tjetrin dhe se jemi më afër njëri-tjetrit dhe se në çdo telash mund të ndihmojmë njëri-tjetrin. Ky është thelbi i nismës. Kjo është zona e interesit të njerëzve që jetojnë këtu, sepse Ballkani duhet t’i përkasë popujve ballkanikë”, tha Vuçiq. /Telegrafi/