Vuçiq i kërkon Hagës lirimin e kriminelit Mlladiq: Gjendja e tij është shumë e rëndë
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se ish-komandanti ushtarak Ratko Mlladiq ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe duhet t’i lejohet të kalojë ditët e fundit jashtë qelisë në Hagë.
Ai tha se gjendja e tij është përkeqësuar ndjeshëm dhe se trajtimi human duhet të merret në konsideratë, pavarësisht vendimit gjyqësor.
“Jam informuar nga ministri i drejtësisë Nenad Vujiq se gjendja e tij është shumë e rëndë. Ai nuk ka mundur të ulet, është dërguar në spital në pozicion të shtrirë dhe ka qenë në gjendje të përgjigjet vetëm shkurt. Nuk e kuptoj pse dikujt nuk i lejohet të kalojë ditët e fundit jashtë qelisë së burgut. Por a jam i befasuar? Jo”, tha Vuçiq para gazetarëve në Beograd.
Ratko Mlladiq është dënuar me burgim të përjetshëm nga Tribunali i Hagës për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovinë.