Vuçiq i kërkon Hagës lirimin e kriminelit Mlladiq: Gjendja e tij është shumë e rëndë

Vuçiq i kërkon Hagës lirimin e kriminelit Mlladiq: Gjendja e tij është shumë e rëndë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se ish-komandanti ushtarak Ratko Mlladiq ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe duhet t’i lejohet të kalojë ditët e fundit jashtë qelisë në Hagë.

Ai tha se gjendja e tij është përkeqësuar ndjeshëm dhe se trajtimi human duhet të merret në konsideratë, pavarësisht vendimit gjyqësor.

“Jam informuar nga ministri i drejtësisë Nenad Vujiq se gjendja e tij është shumë e rëndë. Ai nuk ka mundur të ulet, është dërguar në spital në pozicion të shtrirë dhe ka qenë në gjendje të përgjigjet vetëm shkurt. Nuk e kuptoj pse dikujt nuk i lejohet të kalojë ditët e fundit jashtë qelisë së burgut. Por a jam i befasuar? Jo”, tha Vuçiq para gazetarëve në Beograd.
Ratko Mlladiq është dënuar me burgim të përjetshëm nga Tribunali i Hagës për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovinë.

Të ngjajshme

Zekolli: Provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe shumë shpejt

Zekolli: Provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe shumë shpejt

9 mijë euro janë shumë apo pak për tu hetuar? Përgjigjet Zekolli

9 mijë euro janë shumë apo pak për tu hetuar? Përgjigjet Zekolli

Kaltrina Zekolli Shaqiri: Punimet në autostradën Shkup-Bllacë do fillojnë shumë shpejt, do jetë autostradë dhe jo rrugë ekspres!

Kaltrina Zekolli Shaqiri: Punimet në autostradën Shkup-Bllacë do fillojnë shumë shpejt, do jetë autostradë dhe jo rrugë ekspres!

Zekolli: Në korridorin 8 po punohet me intensitet të lartë, lidhja Strugë-Trebenishtë-Qafë Thanë nuk ka diskutim se do të bëhet

Zekolli: Në korridorin 8 po punohet me intensitet të lartë, lidhja Strugë-Trebenishtë-Qafë Thanë nuk ka diskutim se do të bëhet

Pentagoni: Forcat amerikane hipin në një “anije pa shtetësi” që dyshohet se transporton naftë iraniane

Pentagoni: Forcat amerikane hipin në një “anije pa shtetësi” që dyshohet se transporton naftë iraniane

Erdogan: Fëmijët mbajnë barrën më të rëndë të luftërave dhe konflikteve

Erdogan: Fëmijët mbajnë barrën më të rëndë të luftërave dhe konflikteve