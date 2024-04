Vuçiq humb kontrollin gjatë konferencës, analisten amerikane Ivana Stradner e quan të çmendur

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq humbi plotësisht kontrollin gjatë një pyetje që iu parashtrua nga gazetarja e “Bosnjës së Lirë”.

Me të parashtruar pyetjen se analistja Ivana Stradner ka deklaruar se Serbia synon ta lë rrugën e Brukselit dhe t’i bashkohet BRICS-it, presidenti Vuçiq filloi me ironi – duke thënë se vetëm e lirë nuk është duke iu referuar emrit të mediumit nga ku iu parashtrua pyetja, transmeton Telegrafi.

“Si e di ajo se çfarë mendojë apo ëndërroj unë. A mos më kanë vendosur një çip në kokë? Gjithçka mendoj unë vetëm për BRICS-in jo, ata janë çmendur të gjithë – mbetet të shihet se cili mjek do t’i shërojë”, tha Vuçiq i cili vazhdimisht me një dozë nervozizmi dhe ngritje toni i përgjigjes gazetares.

Kjo nuk është hera e parë që Vuçiq reagon në këtë mënyrë ndaj gazetarëve, e në veçanti ndaj atyre që nuk mendojnë si ai.

The President of Serbia has just said that I am crazy and ready for medical treatment. 😂

In psychology, it’s called projection.

His hysteria is unbelievable. ⤵️ pic.twitter.com/U3fpNgUOfC

— Ivana Stradner (@ivanastradner) April 29, 2024