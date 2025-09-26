Vuçiq e quan takimin e tij me Netanyahun si “të mirë dhe domethënës”

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, e vlerësoi si “të mirë dhe domethënës” takimin e tij me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.

Vuçiq u takua me Netanyahun në New York, ku po zhvillohet sesioni i 80-të i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Pas takimit, presidenti serb shkroi në rrjetet sociale se ka pasur një “takim të mirë dhe domethënës” me kryeministrin izraelit.

“Veçanërisht e rëndësishme ishte që ngritëm çështjen e arritjes së një marrëveshjeje për tregti të lirë ndërmjet Serbisë dhe Izraelit, gjë që do të përbënte një hap të madh në zhvillimin e marrëdhënieve tona në të ardhmen”, shkroi Vuçiq.

Ndërkohë, ndërsa gjenocidi në Rripin e Gazës po vazhdon, shumë media shkruajnë për tregti armësh midis Izraelit dhe Serbisë.

Bujar Osmani: Dikur ishin Brukseli dhe Uashingtoni, por tani gjithë koha, energjia dhe dijenia ime janë për Çairin

Mexhiti: Premtimi i mbajtur, nis rikonstruksioni i rrugës “Maksut Sadik” në Tophanë

QMK: Shuhet plotësisht zjarri në deponinë në Haraçinë, mbetet aktiv vetëm zjarri në Dollnen

Netanyahu urdhëron transmetimin me altoparlantë të fjalimit të tij nga OKB në të gjithë Gazën

Familjet palestineze shkojnë drejt jugut ndërsa Izraeli vazhdon sulmet e intensifikuara në qytetin e Gazës

Trump nënshkruan urdhrin për zbatimin e dënimit me vdekje në Washington

