Vuçiq: Deklarata e Zelenskyt, goditja më e madhe kundër shqiptarëve në 14 vjet

Vuçiq: Deklarata e Zelenskyt, goditja më e madhe kundër shqiptarëve në 14 vjet

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka thënë se në Prishtinë po bëhet “gjueti shtrigash” kundër presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, pas deklaratës së tij kundër pavarësisë së Kosovës në Beograd.

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“Prishtina ka reaguar shumë ashpër kundër Zelenskyt. Atje po bëhet një gjueti shtrigash kundër tij. Vetëm imagjinojeni çfarë rezultati do të ishte sikur të vinte dhe të thoshte: ‘Po, Kosova është Serbi’. A kanë pasur shqiptarët goditje më të fortë se kjo në 14 vitet e fundit?”, ka thënë Vuçiç të dielën në Beograd.

Ai është pyetur nga gazetarët nëse pret ndonjë pasojë për serbët e Kosovës pas kësaj. Ai ka thënë se “e di që është shumë e vështirë për ta, por ne nuk mund të luftojmë kundër NATO-s”.

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