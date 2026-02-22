Vritet bosi i Kartelit Jalisco Nueva Generación, bandat djegin qyteti turistik në Meksikë
Një nga destinacionet më të njohura turistike të Meksikës, Puerto Vallarta, u përfshi nga kaosi pasi ushtria meksikane vrau liderin e fuqishëm të kartelit Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si “El Mencho”. Operacioni ushtarak u zhvillua në zonën e Tapalpa, në shtetin Jalisco, duke shkaktuar përplasje të armatosura dhe reagim të dhunshëm nga grupet kriminale.
Pas konfirmimit të vrasjes së 53-vjeçarit, i konsideruar si një nga bosët më të rrezikshëm të drogës në Meksikë, anëtarë të kartelit dogjën automjete, bllokuan rrugë kryesore dhe krijuan barrikada në disa qytete, përfshirë Guadalajara. Raportohet se pati të shtëna me armë edhe pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Guadalajara, ndërsa në rrjete sociale qarkulluan pamje të udhëtarëve që largoheshin me panik nga terminali.
Guvernatori i Jalisco, Pablo Lemus Navarro, deklaroi se forcat federale po vijojnë operacionet për të rikthyer rendin dhe sigurinë. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të strehohen në ambiente të mbyllura.
“El Mencho” ishte ngritur në krye të një prej organizatave kriminale më të dhunshme pas arrestimit të Joaquin Guzman, duke shtrirë ndikimin e kartelit në disa shtete të Meksikës.