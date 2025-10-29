Vriten 63 palestinezë, përfshirë 24 fëmijë në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Vriten 63 palestinezë, përfshirë 24 fëmijë në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite mbrëmë ka vrarë në Gaza të paktën 63 palestinezë, përfshirë 24 fëmijë, duke shkelur marrëveshjen e armëpushimit, raporton Anadolu.

Burimet mjekësore nga spitalet e Gazës thanë për AA se sulmet izraelite goditën shtëpi, tenda që strehonin civilë të zhvendosur, automjete, një strehë dhe një spital brenda të ashtuquajturës “vija e verdhë”.

Dhjetëra civilë gjithashtu janë plagosur në sulme.

Mbrëmë, ushtria izraelite nisi një seri sulmesh ajrore dhe artilerie në të gjithë Rripin e Gazës pas urdhrave të kryeministrit Benjamin Netanyahu për të kryer “sulme të menjëhershme dhe të fuqishme” në enklavën palestineze për shkak të pretendimeve për shkelje të armëpushimit nga Hamasi.

MARKETING

Të ngjajshme

Aleanca për Shqiptarët: Liderët e VLEN-it veprojnë përmes butonit nga Pallati i bardhë

Aleanca për Shqiptarët: Liderët e VLEN-it veprojnë përmes butonit nga Pallati i bardhë

Edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve policia do të përdorë dronë për të ndjekur sigurinë

Edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve policia do të përdorë dronë për të ndjekur sigurinë

VLEN: Tetova nuk është mall pazari për Levicën dhe BDI/AKI-në!

VLEN: Tetova nuk është mall pazari për Levicën dhe BDI/AKI-në!

Kallëzim penal ndaj ish-drejtorit dhe ish-zv.drejtorit të AUV-së

Kallëzim penal ndaj ish-drejtorit dhe ish-zv.drejtorit të AUV-së

Uragani Melissa i kategorisë 5 sjell përmbytje dhe erëra katastrofike në Xhamajka

Uragani Melissa i kategorisë 5 sjell përmbytje dhe erëra katastrofike në Xhamajka

Pa rrymë disa pjesë të Qendrës, Sopishtes dhe Butelit

Pa rrymë disa pjesë të Qendrës, Sopishtes dhe Butelit