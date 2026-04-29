Vriten 5 anëtarë të një familjeje në sulmin izraelit në jug të Libanit

Pesë anëtarë nga e njëjta familje u vranë në një sulm ajror izraelit gjatë natës në vendbanimin Jibchit në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit në fuqi, raportoi Agjencia kombëtare e lajmeve, transmeton Anadolu.

Sulmi kishte në shënjestër një ndërtesë që i përkiste familjes Bahja në lagjen Al-Jabal, tha NNA.

Ndërtesa u shkatërrua ndërsa u vranë Mohammad Jawad Bahja, gruaja e tij Lotfiya si dhe Amani Jaber dhe dy fëmijët e saj, Mariam Hilal Bahja dhe Ali al-Rida Hilal Bahja, raportoi agjencia.

Ekipet e shpëtimit dhe të ambulancës punuan gjatë gjithë natës për të hequr mbeturinat nga ndërtesa e shkatërruar dhe për të rikuperuar trupat e viktimave, shtoi agjencia.

Më shumë se 2.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 1.6 milion janë zhvendosur nga sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.

Një armëpushim 10-ditor midis Libanit dhe Izraelit hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat me tre javë të enjten e javës së kaluar.

