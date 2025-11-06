Vrasje e dyfishtë në Malishevë, dyshohet të jenë vëllezër

Vrasje e dyfishtë në Malishevë, dyshohet të jenë vëllezër

Një vrasje e dyfishtë dyshohet se ka ndodhur sot në Golluboc të Malishevës.

Burime të Tëvë1 mësojnë se të vrarë kanë mbetur dy vëllezër të moshës 32 dhe 40-vjeç.

Ndërsa, dyshohet se dorasi është miku i viktimave, ku i njëjti është edhe i njohur për Policinë e Kosovës.

Ndërkaq, për Tëvë1 lajmi është konfirmuar edhe nga Policia e Kosovës.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta ka konfirmuar se të vrarë janë dy persona.

MARKETING

Të ngjajshme

Këta janë dy vëllezërit që u vranë nga burri i motrës së tyre

Këta janë dy vëllezërit që u vranë nga burri i motrës së tyre

Nikolloski: Jemi të përkushtuar për ndërtimin e Korridorit 8

Nikolloski: Jemi të përkushtuar për ndërtimin e Korridorit 8

KSHZ publikon rezultatet përfundimtare për rrethin e dytë, sot do të shqyrtohen ankesat që janë dorëzuar për tre komuna

KSHZ publikon rezultatet përfundimtare për rrethin e dytë, sot do të shqyrtohen ankesat që janë dorëzuar për tre komuna

Universiteti i Tetovës shpreh ngushëllime për vdekjen e studentes Daorsa Spahija

Universiteti i Tetovës shpreh ngushëllime për vdekjen e studentes Daorsa Spahija

Mickoski: Jemi shumë para Shqipërisë në rrugën drejt BE-së

Mickoski: Jemi shumë para Shqipërisë në rrugën drejt BE-së

SHBA: Takimi përpara votimit për forcën ndërkombëtare në Gaza tregon mbështetje të fortë

SHBA: Takimi përpara votimit për forcën ndërkombëtare në Gaza tregon mbështetje të fortë