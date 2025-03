Vrasja tek Q.T “Mavrovasja”, burg të përjetshëm për Elvin Kurtoviq

Evlin Kurtoviq, është dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen e Vasil Eftimovit, ngjarje kjo që ndodhi gushtin e kaluar në afërsi të Qendrës Tregtare “Mavrovasja” në Shkup.

Ai para gjykatëses Monika Bahqovanovska tha se ka qenë nën ndikim të drogës dhe se nuk ka dashur që ngjarja të përfundojë në atë mënyrë.

“Nuk jam mirë as në anën emocionale, as psikike. Shpreh pendim për veprën penale. Nuk kam dashur ta vras, ndodhi aksident. Isha nën ndikimin e drogave disa ditë, me të vërtet. Më herët kam bërë burg për vepra të vogla, në krahasim me këtë. Shumë më vjen keq, kjo është gjithçka që kam për të thënë”, tha Kurtoviq.

