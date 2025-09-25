Vrasja në Veles, Prokuroria: Ishte në fuqi ndalesa për t’iu afruar viktimës
Nuk po ndalen reagimet pas vrasjes dyfishtë në Veles. Pas informacioneve se vetëm pesë ditë para krimit gjykata i kishte hequr masën e arrestit shtëpiak 39-vjeçarit nga Shkupi, reagoi Prokuroria Publike.
Prej andej sqarojnë se prokurori nuk kishte kërkuar heqjen e të gjitha masave, por kishte mbetur ndalesa për t’iu afruar të dëmtuarve.
Kujtojnë se i akuzuari më parë ia kishte djegur makinën babait të viktimës dhe kishte vazhduar t’i dërgonte mesazhe, ndërsa MPB po punonte për grumbullimin e provave.
Prokuroria shton se edhe sikur të ishte kërkuar paraburgim, ai nuk do të kishte më efekt pas shpalljes së dënimit me kusht më 10 shtator.