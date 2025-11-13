Vrasja në Rinas/ Berisha: Provë se në Shqipëri qeveria dhe mafia janë bërë një

Vrasja në Rinas/ Berisha: Provë se në Shqipëri qeveria dhe mafia janë bërë një

Kreu i partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për ngjarjen e rëndë që ndodhi dy ditë më parë në Rinas ku mbeti i vrarë një person dhe një tjetër u plagos rëndë. Më anë të një postimi në Facebook, Berisha shkruan se ta u qëlluan, në zonën më të mbrojtur të shtetit, midis policisë, FNSH-së dhe njësive speciale për mbrojtjen e VIP-ave. Sipas kreut demokrat kjo, është provë se në Shqipëri qeveria dhe mafia janë bërë një.

Postimi i Plotë:

Ekzekutimi i Gilmando Danit dhe plagosja e Shaljanit ndodhën në zonën më të mbrojtur të shtetit, midis policisë, FNSH-së dhe njësive speciale për mbrojtjen e VIP-ave. Atentatorët hynë e dolën pa pengesë. Kjo s’është rastësi. Është provë se në Shqipëri qeveria dhe mafia janë bërë një!

MARKETING

Të ngjajshme

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!